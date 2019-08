Parlamento britânico pode ser suspenso para impedir travagem do "hard Brexit"

O governo britânico deverá pedir à rainha que suspenda o parlamento em meados de setembro, de modo a impedir a aprovação de legislação que trave um "hard Brexit", ou seja, a saída do Reino Unido da União Europeia sem acordo.

A informação está a ser avançada pela BBC esta quarta-feira.

Com a suspensão dos trabalhos parlamentares, os deputados dificilmente terão tempo para aprovar leis que visem impedir o primeiro-ministro, Boris Johnson, de consumar a saída a 31 de outubro.

Os órgãos da imprensa britância avançam, esta quarta-feira, que Johnson deverá encontrar-se ainda esta semana com Isabel II em Balmoral, a propriedade real onde os Windsor se encontram neste período de verão.

Durante o último fim de semana, Boris Johnson procurou aconselhamento jurídico sobre a suspensão do parlamento por cinco semanas a partir do início de setembro. O esquema faria com que uma nova sessão do parlamento começasse apenas por volta de 14