Medicamento contaminado deixa 17 bebés com Síndrome do Lobisomem

Pelo menos 17 bebés ficaram com Síndrome do Lobisomem depois de terem tomado um medicamento contaminado com um produto para a queda do cabelo. As crianças tiveram de tomar Omeprazol por tratar o refluxo gástrico, mas o medicamento estava alterado.



Os casos registaram-se em Espanha: há dez bebés afetados na Cantábria, quatro na Andaluzia e três na Comunidade Valenciana.

De acordo com o jornal “El Pais”, as autoridades de saúde espanholas lançaram um primeiro alerta no dia 11 de julho, focado em apenas um dos lotes que a Farma-Química Sur colocou no mercado. Depois, já em agosto, o alerta foi alargado a outros 22 lotes.

Ainda segundo a imprensa, as análises feitas indiciam que os lotes contaminados foram importados a um laboratório na Índia.

A Síndrome do Lobisomem traduz-se no crescimento excessivo de pelos. Os bebés contaminados começaram a perder os sintomas da síndrome assim que deixaram de tomar o medicamento.