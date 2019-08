Rio Ave aponta aos três pontos em Alvalade

Bruno Moreira não esconde a ambição do Rio Ave em vencer em Alvalade, contra o Sporting, na partida da quarta jornada da I Liga. Em declarações aos meios oficiais do clube de Vila do Conde, o ponta-de-lança espera dificuldades contra um dos candidatos ao título.

"Sabemos que vai ser um jogo extremamente difícil, no campo de um dos possíveis candidatos ao título. Sabemos das dificuldades, mas tenho a certeza que acreditamos muito em nós, no que temos treinado, na ideia que estamos a implementar. Vamos fazer uma excelente partida e, se possível, vencer", disse.

Para conseguir alcançar o objetivo da vitória, Bruno Moreira diz que o Rio Ave precisa de ser "muito competente" e crente "no que tem sido trabalhado".

O Rio Ave venceu, na última partida, o Desportivo das Aves, por 5-1, um resultado que dá confiança à equipa de Carlos Carvalhal: "Foi uma vitória muito importante, uma exibição muito boa e consistente da nossa equipa. Estamos a caminhar a passos firmos para o que é a nossa ideia coletiva".

Sporting recebe o Rio Ave no sábado, às 19h00, em Alvalade, jogo com relato na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.