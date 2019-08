Ivo Vieira quer fechar a "eliminatória em aberto" com o Steaua de Bucareste

Ivo Vieira não espera um jogo fácil frente ao Steaua de Buscareste, na segunda mão do "play-off" da Liga Europa. O treinador do Vitória de Guimarães desvaloriza o mau momento da equipa na Liga Romena, e recorda que o empate pode não servir à formação portuguesa.

"Temos de interpretar o jogo com muita seriedade, porque a eliminatória está em aberto. Acreditamos muito no que podemos fazer amanhã, vamos fazer de tudo para conseguir uma vitoria, e não podemos ligar a esse momento menos bom do Steaua no campeonato. Jogam com uma equipa muito diferente daquela que tem competido nesta prova. Estão a apostar muito na Liga Europa, mas nós também, vamos apostar tudo, com todas as nossas forças", começou por dizer.

O Vitória empatou a zero na primeira mão da prova, em solo romeno, resultado que Ivo Vieira considera "razoável", mas não "confortável".

"Parece que o empate foi um resultado mau, que seria melhor se tivessemos perdido. Foi razoável. Não é confortável, mas aceitável. Temos de fazer pela vida. A melhor forma é ganhar o jogo", disse.

Declarações do Steaua não motivam

No final do jogo da primeira mão, Gigi Becali, presidente do Steaua, deixou críticas à qualidade da equipa portuguesa, e deu a certeza de uma vitória em Guimarães: "Podíamos estar jogar durante três dias consecutivos que eles não iam consigo marcar um golo. Não têm nada, absolutamente nada. Corto a minha cabeça se eles marcarem contra nós".

Ivo Vieira diz que a equipa não se motiva por declarações externas, em reação às declarações do adversário. "Só importa o que nós somos e fazemos. Pouco me importa o que especulam da nossa qualidade. Estamos focados no que vai acontecer em campo e para quem devemos dar importância, que são os nossos adeptos".

A entrada na fase de grupos da Liga Europa é momento de importância para o clube, e Ivo Vieira reconhece o teor decisivo da partida: "Só uma vitória nos poderá levar a um grande objetivo do clube. É um jogo que pode partir para um futuro mais risonho, dependente de amanhã".

O Vitória de Guimarães-Steaua de Bucareste joga-se na quinta-feira, às 20h00, no Estádio D. Afonso Henriques.