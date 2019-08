Famalicão com mais três reforços

O Famalicão oficializou esta quarta-feira a contratação de mais três reforços para a sua equipa de futebol.

Cláudio Silva, Matheus Clemente e Tiago Dias assinaram contrato para as próximas três temporadas.

Cláudio Silva é um defesa de 19 anos e chega do São Martinho depois de ter feito a formação no FC Porto.

Matheus Clemente, médio centro de 21 anos, formado no Benfica, V. Guimarães e Paços de Ferreira, representou o São Martinho, na época anterior.

Tiago Dias, extremo de 21 anos, formado no Sporting e no Benfica, era dos quadros do Milan, e na temporada passada esteve por empréstimo no Sp. Braga.

O Famalicão regressou esta época à I Liga e lidera o campeonato, em igualdade com o Sporting.