Douglas diz que Vitória de Guimarães vai "responder no campo" ao dono do Steaua

Douglas, guarda-redes do Vitória de Guimarães, garante que a equipa não deu valor às declarações de Gigi Becali, dono do Steaua de Bucareste, que questionou o valor da equipa portuguesa, após a primeira mão do "play-off" da Liga Europa. Em conferência de imprensa, o guardião promete resposta em campo.

"É a opinião dele. Pode falar o que quiser, o nosso papel é trabalhar. Se é que temos de lhe dar resposta é dentro do campo, vamos fazer o nosso jogo, o nosso trabalho", disse.

O brasileiro de 36 anos cumpriu, na última partida, o seu jogo número 200 ao serviço do Vitória de Guimarães: "Tem um significado importante, só tenho de agradecer ao clube, é uma marca na carreira, mas já passou e o que importa é o que vem pela frente".

O Vitória empatou na Roménia a zero, e Douglas volta a apontar para mais um jogo sem sofrer golos, para carimbar a presença na fase de grupos da Liga Europa.

"O nosso foco é ganhar o jogo independentemente da maneira que for, se for sem sofrer golos, melhor ainda, vamos trabalhar para não sofrer", remata.

O Vitória de Guimarães recebe o Steaua, na quinta-feira, às 20h00, no Estádio D. Afonso Henriques.