​Daniel Ramos: “Lage não irá mudar modelo de jogo do Benfica”

A derrota na Luz com o FC porto fez soar os alarmes na Luz e uma das equações sobre o onze do Benfica é a mudança do modelo de jogo, no próximo encontro, em Braga. Daniel Ramos, ex-treinador do Rio Ave, defrontou o Benfica na penúltima jornada do campeonato anterior e não acredita que Bruno Lage mude um modelo que já transita da época passada.

“O sucesso tem sido fruto da continuidade e confiança que o Bruno Lage tem dado aos jogadores. Desde a sua entrada esse dado foi decisivo para a conquista do campeonato. Estamos a falar de um jogo que não correu bem mas houve excelentes exibições anteriormente. Não é um jogo que faz mudar”, considera Daniel Ramos, em entrevista a Bola Branca.



O treinador defende que no futebol “nem está tudo bem na vitória nem tudo mal na derrota”. Após a derrota do Benfica frente ao FC Porto, Daniel Ramos entende que ”é preciso perceber o que foi errado mas sem mudar porque muito do que foi conquistado e demonstrado da grande força que o Benfica teve e tem, é fruto da continuidade e confiança e de uma forma de estar que não acredito que mude”, acrescenta.