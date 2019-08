Corrida às compras

Waldschmidt e Paulinho são os nomes em maior destaque nas manchetes dos jornais desportivos, esta terça-feira. O Benfica está interessado no jogador do Friburgo. O Sporting quer contratar o do Leverkusen.

"Benfica volta à carga por Waldschmidt", escreve "A Bola". Lesão de Chiquinho faz com que os encarnados voltem a contactar o Firburgo.

"Paulinho por Diaby". Esta é a troca proposta pelo "Record" na primeira página. Leões tentam colocar o maliano para trazer o extremo. Empréstimo do brasileiro está a ser negociado com o Leverkusen.

"O Jogo" destaca entrevista a Carlos Queiroz: "Luis Díaz matou o Benfica". Selecionador da Colômbia elogia a exibição do extremo no clássico.

Valencia quer Marega. "O Jogo" revela que a cláusula baixou e que é de 30 milhões de euros. É esse o valor exigido pelo FC Porto.