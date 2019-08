Treinador do Spartak entrega favoritismo ao Braga

Oleg Kononov, treinador do Spartak de Moscovo, entrega o favoritismo do "play-off" da Liga Europa ao Braga, depois da vitória por 1-0, no Minho, na primeira mão.

"Se olharmos ao resultado, perdemos o primeiro jogo, o favorito é o Braga. Mas, no dia seguinte tudo começa do início e é necessário que o jogo que se segue corra como nós quisermos", começou por dizer, em conferência de imprensa.

Sá Pinto fez uma rotação total da equipa, no jogo frente ao Gil Vicente, para poupar o 11 inicial que poderá jogar contra o Spartak. "Antes do jogo com o Braga, disse que o adversário estava bastante bem e claro que, no jogo passado, é natural que tivesse poupado os jogadores que vão alinhar amanhã, mas, é necessário que joguemos o nosso jogo, de acordo com a nossa filosofia e não com a do Braga".

Kononov reconhece a importância da eliminatória para o futebol russo, e revela a fórmula para vencer o jogo.

"Compreendo o valor deste jogo para o Spartak e para o país é muito grande. O que devemos fazer é jogar bastante bem na defesa e não dar oportunidades ao ataque", acrescentou.

O Spartak de Moscovo recebe o Braga na quinta-feira, às 18h15, no Estádio Spartak. O Braga venceu a primeira mão, na Pedreira, por 1-0.