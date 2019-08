Isco desfalca Real Madrid

Isco é o novo nome no boletim clínico do Real Madrid. O internacional espanhol está a contas com uma lesão muscular na coxa direita e não será opção para as próximas partidas dos "merengues".

O médio-ofensivio de 27 anos cumpre a sua sétima época no Real Madrid e foi titular na segunda jornada do campeonato, contra o Valladolid.

Isco aumenta para seis os jogadores lesionados: Marco Asensio, Rodrygo, Hazard, Brahim Díaz e James Rodríguez.