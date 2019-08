Ibrahimovic pode voltar à Premier League em janeiro

Zlatan Ibrahimovic mostrou-se disponível para regressar ao Manchester United em janeiro, após terminar contrato com o LA Galaxy.

O ponta-de-lança sueco está em grande forma na MLS, com 46 golos apontados em 49 jogos, desde que se mudou para os Estados Unidos, em março de 2018.

Ibra marcou 28 golos na sua primeira época no Manchester United, mas uma grave lesão no joelho fez com que o avançado terminasse contrato antecipadamente, por mútuo acordo.

"Poderia jogar facilmente na Premier League. Se o Manchester United precisar de mim, estou aqui", disse, aos media norte-americanos.



Apesar de estar a dois meses de completar 38 anos, Ibra não mostra sinais de quem quer parar, e admite que não sabe onde vai terminar a carreira.

"Fiz o meu trabalho na Europa. Gostei bastante, tenho 33 troféus, que trouxe comigo para aqui, e espero conseguir alguma coisa aqui também. Vamos ver onde termina esta aventura", adicionou.

Ao longo da carreira, o avançado formado no Malmo passou pelo Ajax, Juventus, Inter de Milão, Barcelona, AC Milan, Paris Saint-Germain e Manchester United.