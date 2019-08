Everton continua na Taça da Liga

O Everton, de Marco Silva, venceu o Lincoln United por 4-2 em jogo da Taça da Liga.

A equipa do terceiro escalão esteve a vencer por 1-0, graças a um golo de Anderson, no primeiro minuto, mas o Everton deu a volta, com golos de Digne e Sigurdsson.

A equipa da casa continuou à procura do resultado e chegou à igualdade por Bruno Andrade, médio português.

No entanto, já perto do fim, a equipa da Premier League foi mais forte e fez dois golos: Iwobi e Richarlison.

Sorteio da terceira ronda: