Waldschmidt é solução do Benfica para substituir Chiquinho

O Benfica está interessado na contratação de Luca Waldschmidt, avançado do Friburgo, para compensar a ausência de Chiquinho, que estará fora dos relvados nos próximos quatro meses. O jogador, de 23 anos, é uma das promessas do futebol alemão e não é um alvo acessível.

De acordo com relatos da imprensa, o Friburgo terá exigido 15 milhões de euros, na primeira investida dos campeões nacionais, há cerca de duas semanas. O interesse é agora reativado, devido à lesão de Chiquinho. Outro problema que o Benfica tem de resolver é convencer Waldschmidt a trocar a Alemanha por Portugal.

Em entrevista ao "Record", o empresário do avançado, Winfried Merk, já disse que ele "não quer ir para Lisboa". Waldschmidt diz que a liga portuguesa "não é apetecível para um jogador jovem , que já atua na Bundesliga, e que tem tudo para chegar, em breve, à seleção principal da Alemanha".

Luca Waldschmidt tem 23 anos, foi o melhor marcador do Campeonato da Europa de sub-21, este ano, com sete golos, em cinco jogos. Iniciou a época na Alemanha com três golos, em três jogos. Antes de chegar ao Friburgo, na época passada, passou por Eintracht Frankfurt e Hamburgo. Em 2017/18 fez 32 jogos pelo seu clube atual e marcou nove golos.