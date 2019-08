Taarabt regressa à seleção de Marrocos depois de três anos de ausência

Adel Taarabt está de regresso à seleção marroquina, depois de três anos de ausência.

O médio do Benfica não fazia parte das escolhas da seleção desde 2016, mas o médio do Benfica não realiza qualquer partida desde um amigável contra o Gabão, em março de 2014.

Taarabt chegou ao Benfica em 2015, mas só integrou as escolhas das águias na última temporada, em que se estreou, depois de duas épocas consecutivas emprestado ao Génova. As boas impressões valeram a renovação de contrato com as águias até 2022.

A seleção de Marrocos vai realizar dois amigáveis, contra a Burkina Faso, a 6 de setembro, e contra o Níger, no dia 10.