Rui Vitória interessado em Caio Lucas

Caio Lucas está nos planos de Rui Vitória. O jornal "Record" anuncia, na edição desta quarta-feira, que o antigo treinador do Benfica pretende contratar o extremo brasileiro aos encarnados. Caio foi assegurado pelos campeões nacionais em janeiro e chegou no verão. Mostrou-se nos jogos de pré-época, com golos e assistências, mas lesionou-se antes da Supertaça.

Já foi para o banco nas duas últimas jornadas, mas ainda não se estreou oficialmente pelo Benfica.

Esta é a primeira experiência do jogador de 25 anos no futebol europeu. Depois de seis temporadas no Japão, Caio esteve as últimas três nos Emirados Árabes Unidos, no Al Ain. O regresso ao golfo pérsico está em cima da mesa, com os sauditas do Al Nassr, treinados por Rui Vitória, interessados na sua contratação.