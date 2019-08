Nem Waldschmidt nem nenhum outro avançado

O Benfica não vai ao mercado por um avançado. Ao que Bola Branca apurou, o clube não se desvia ou alarga a aposta no atual quadro de jogadores ofensivos.

Esta época, os encarnados já investiram 40 milhões de euros em avançados. Pagou 20 milhões por Raul de Tomás, 17 por Carlos Vinícius e três milhões por Cadiz, jogador que deverá ser emprestado.

Os reforços de área juntaram-se a Seferovic e Jota que transitaram da época anterior. Seferovic foi o melhor marcador do campeonato e Jota, campeão da Europa de sub 17 e sub 19, sendo um segundo avançado promovido em janeiro por Bruno Lage ao plantel principal, deverá emergir a qualquer momento, beneficiando da lesão de Chiquinho.

Perante este quadro, Bola Branca sabe que o Benfica não avança por Waldschmidt, alemão de 23 anos do Friburgo que tem sido colocado pela imprensa na rota do clube encarnado desde o início da pré-época.

O nome de Waldschmidt voltou a ser ventilado nas últimas horas depois da lesão de Chiquinho e do fraco rendimento da dupla atacante do Benfica nos primeiros quatro jogos oficiais: Seferovic 1 golo e Raul de Tomás zero.