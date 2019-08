Luís Tralhão: "Jota tem imprevisibilidade ao nível dos melhores do mundo"

A lesão de Chiquinho e a ausência de eficácia no ataque do Benfica podem fazer com que mais um jovem da formação das águias possa emergir na equipa: Jota.

Desde bem cedo que o avançado se habituou a antecipar etapas no seu crescimento e foi desde os dez anos que Luís Tralhão, ex treinador na formação do Benfica, acompanha de perto a evolução do jovem que se sagrou campeão europeu de sub-19, por Portugal, em 2018.

O agora técnico dos sub-23 do Cova da Piedade tem a certeza que Jota vai singrar porque diz "ter a imprevisibilidade ao nível dos melhores do mundo". Acrescenta ainda que Bruno Lage saberá o "timing certo" para lançar o avançado na equipa principal e que este, tem como característica uma "força mental" que alimenta a sua "resiliência" na busca de um lugar ao sol.

Luís Tralhão acredita que "estão reunidas todas as condições para despontar" no futebol sénior, até porque garante "ter as pessoas certas" para o guindar ao sucesso.

Jota "quer ser um dos melhores" e para isso tem uma dedicação "muito profissional" à sua paixão de jogar futebol. Tralhão considera que esta espera pelo "momento certo" também lhe faz bem e acentua que sendo consciente dessa situação "estará pronto" para quando se abrir a porta da equipa principal.