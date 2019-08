Rosier estreia-se pelo Sporting na equipa sub-23

Valentin Rosier vai fazer, esta quarta-feira, a sua estreia pelo Sporting, na equipa sub-23, frente ao Marítimo, na Liga Revelação.

O lateral-direito de 23 anos chegou ao clube este verão, proveniente do Dijon, a troco de cinco milhões de euros e a transferência, em definitivo, de Mama Baldé. Rosier chegou a Alvalade com uma lesão no pé direito, que o afasta de competição desde fevereiro.

Já totalmente integrado nos trabalhos da equipa principal, Rosier vai ganhar ritmo competitivo de jogo na equipa sub-23, antes de ser opção na formação principal.

Keizer conta com três laterais-direitos no plantel: Ristovski, também lesionado, Thierry Correia, jovem que tem sido a opção no arranque de temporada, Rosier, e ainda Bruno Gaspar, que treina à parte, à espera de colocação nos últimos dias de mercado.