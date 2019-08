Raphinha quer superar marca de golos da última temporada

Raphinha quer fazer melhor do que na última temporada. O extremo brasileiro apontou dois golos na vitória por 3-1 em Portimão, mas promete que é só o início de uma temporada que espera de sucesso.

" Estou muito feliz de ter ajudado a minha equipa. Que seja assim sempre. É sempre bom marcar e vou continuar a trabalhar para ajudar o Sporting e os meus companheiros sempre que possível. Este é apenas o início de temporada, muita coisa está por vir. Espero poder fazer mais golos do que no último ano, e vamos trabalhar para dar muitas alegrias aos adeptos", disse, citado pelo jornal brasileiro "Lance".

O extremo de 22 anos chegou a Alvalade na última época, e apontou sete golos em 36 jogos. Na temporada anterior, sagrou-se o melhor marcador do século do Vitória de Guimarães, com 18 golos marcados em 43 jogos.

A Fiorentina estará interessada na contratação de Raphinha, que tem contrato até 2022 e cláusula de rescisão de 60 milhões de euros.