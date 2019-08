Nuno Félix: "Paulinho vai enriquecer o Sporting"

Paulinho, ex-jogador do Vasco da Gama, do Rio de Janeiro, que o Leverkusen contratou a temporada passada pode chegar a Alvalade para "enriquecer" o plantel às ordens de Marcel Keizer.

Em Bola Branca, o consultor Nuno Félix considera que o avançado seria uma mais-valia para o Sporting. "É um jogador com qualidade suficiente para dar concorrência aos jogadores do plantel do Sporting", começa por dizer.

O consultor especializado em futebol alemão considera que Paulinho, de 19 anos, "ainda precisa de evoluir". Não o vê como um titular indiscutível, por agora, mas não tem dúvidas que seria um jogador relevanta nas opções de Keizer.

Avançado encaixa na ideia de Keizer

Paulinho fez 21 jogos pelo Leverkusen na época passada e marcou um golo. O brasileiro é um avançado versátil que Nuno Félix define como "rápido e com muita tendência para procurar jogo interior". "Ele não é um extremo puro, mas creio que nesta ideia de um 4x3x3, com avançados móveis, que parece ser aquilo que o treinador do Sporting pretende, pode ser um jogador interessante", avalia.

Nuno Félix fala de um avançado que embora "não tenha grandes números" como finalizador, gosta de jogar perto da área e tem "ferramentas", como "a velocidade, a técnica e o jogo aéreo" que o tornam distinto.



Mas afinal, porque não vingou Paulinho na Bundesliga? Explica o consultor que o facto de "ter chegado muito novo" teve influência e demorou a sua adaptação a uma realidade muito diferente da que estava habituado, principalmente do ponto de vista físico.

Formado no Vasco, Paulinho custou 20 milhões de euros ao Leverkusen. O brasileiro poderá reforçar o Sporting, por empréstimo dos alemães.