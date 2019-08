A estreia de Rosier nos sub-23. "Está a preparar-se para a equipa principal"

Leonel Pontes, treinador da equipa sub-23 do Sporting, deixou elogios à estreia de Valentin Rosier no clube leonino, frente ao Marítimo, na Liga Revelação.

"Este espaço também serve para que estes jogadores possam ganhar minutos e dinâmicas. Há muito que não jogava, fez 45 minutos seguros, tranquilos, sem grande exigência física, mas fê-lo bem. Está a preparar-se para a equipa principal", disse, após a vitória por 3-1, em declarações à SportingTV.

O lateral-direito de 23 anos chegou ao clube este verão, proveniente do Dijon, a troco de cinco milhões de euros e a transferência, em definitivo, de Mama Baldé. Rosier chegou a Alvalade com uma lesão no pé direito, que o afastava de competição desde fevereiro.



Já totalmente integrado nos trabalhos da equipa principal, Rosier vai ganhar ritmo competitivo de jogo na equipa sub-23, antes de ser opção na formação principal.