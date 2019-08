Escutismo. Português eleito para Comité Europeu

O português Joaquim Castro Freitas foi eleito, esta terça-feira, como membro do novo Comité Europeu da Organização Mundial do Movimento Escutista, para o triénio de 2019-2022, anunciou o CNE - Escutismo Católico em Portugal.

A escolha decorreu durante a 23.ª Conferência Europeia de Escuteiros, que está a decorrer na Croácia.

Joaquim Castro Freitas, atual chefe nacional-adjunto do CNE, integra uma equipa que conta ainda com Julijana Daskalov (Macedónia do Norte), Matias Gerth (Suíça), Lars Kramm (Alemanha), Martin Persson (Suécia) e Elena Sinkeviciute (Lituânia).

A 23.ª Conferência Europeia do Escutismo (WOSM) e a 16.ª Conferência Europeia de Escuteiros e Guias (WAGGGS), que decorrem em Split, na Croácia, reúnem cerca de 400 representantes das Associações que integram a Organização Mundial do Movimento Escutista e ainda a Associação Mundial de Guias e Escuteiros.

Em declaração à revista "Flor de Lis", Joaquim Castro Freitas sublinhou que “a Conferência é um momento de muitas decisões que, direta ou indiretamente, afetam a vida dos escuteiros”, falando num “momento particularmente importante de afirmação do escutismo na Europa enquanto o grande movimento de capacitação de jovens, educação para a paz, para a sustentabilidade e para a participação”.