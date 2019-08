Catequese familiar e da adolescência são apostas para novo ano pastoral

A responsável pelo Setor da Catequese no Secretariado Nacional da Educação Cristã (SNEC), a psicóloga Cristina Sá Carvalho, diz que a catequese familiar e da adolescência e a formação dos agentes pastorais são prioridades para o próximo ano pastoral.

“Temos 20 dioceses territoriais, cada uma é um mundo de geografia física e geografia humana que é uma grande riqueza, mas também são 20 Igrejas num país pequeno. Temos de harmonizar com sabedoria e sensibilidade aquilo que é para todos e aquilo que depois é para cada um e em cada diocese”, afirmou Cristina Sá Carvalho em entrevista à Agência ECCLESIA.

A responsável pelo setor da Catequese no SNEC refere que existe um conjunto de projetos de trabalho para o novo ano pastoral 2019/2020, começando por destacar os que pretendem “incentivar e continuar a desenvolver a catequese familiar”, para além do projeto de “uma primeira Jornada da Catequese Familiar”.

Cristina Sá Carvalho explica que, na catequese familiar, “os pais são catequizandos”, com uma dimensão de catequese de adultos, e também “são catequistas dos filhos” em casa; no modelo do SNEC, também têm “um grupo e catequista na paróquia” que faz a ligação com o catequista dos adultos, o qual “recapitula com as crianças e fá-las viver a dimensão comunitária”, que é “absolutamente necessária”.

No novo ano pastoral, realça a entrevistada, também vai começar o projeto de preparação da Jornada Mundial da Juventude 2022, com o Patriarcado de Lisboa e os departamentos da Catequese em todas as dioceses.

Todos estes temas vão estar em debate nas Jornadas Nacionais de Catequistas 2019, nas quais o SNEC vai evocar o centenário do nascimento de monsenhor Amílcar Amaral, de 25 a 27 de outubro, em Fátima. Segundo Cristina Sá Carvalho, um dos objetivos é passar da catequese de adolescente para uma “catequese de natureza projetual”, dando como exemplo o projeto "Say Yes", de adesão facultativa para os três próximos, até à Jornada Mundial da Juventude Lisboa 2022, que vai manter “as características pedagógicas da catequese” e “fazê-la evoluir” para a “catequese projetual e de serviço”, mantendo o conjunto de “conteúdos doutrinais e de experiência relevantes” que estão no programa atual.

A professora universitária que também falou do regresso à escola, ao emprego e ao novo ano pastoral, afirmando que “esperança, alegria, empenho” é o que interessa colocar na mochila na preparação que também existe no tempo de férias.

“A parte nossa, íntima, profunda, é verdadeiramente a mais importante. O desejo de aprender, a imaginação e a criatividade são coisas hoje na sociedade muito quartadas mesmo nas crianças pequenas e é tristíssimo”, observou Cristina Sá Carvalho.