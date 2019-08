Valencia quer contratar Marega ao FC Porto

O Valencia está interessado em contratar Moussa Marega ao FC Porto. De acordo com notícia do jornal "Superdeporte", o diretor geral do clube, Mateu Alemany, esteve em Portugal para negociar o avançado.

O Valencia está no mercado para precaver a saída de Rodrigo para o Atlético de Madrid. O antigo avançado do Benfica e os clubes já chegaram a acordo, mas o Atlético tem de vender Correa ao Milan. Só depois é que a transferência de Rodrigo avança. O processo é complexo, porque o Milan também de colocar André Silva.

Com a UEFA atenta às regras do "fair-play" financeiro, o Atlético tem, ainda, de vender Kalinic para equilibrar a balança.

Marega, de 28 anos, tem contrato até 2021 com o FC Porto e uma cláusula de rescisão de 40 milhões de euros. O internacional maliano foi associado a clubes ingleses, mas acabou por permanecer no Dragão. Estreou-se a marcar, esta época, no Estádio da Luz, no clássico com o Benfica.