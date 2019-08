Passageiros da TAP encalhados em Durban, depois de 16 horas em avião

O voo TAP283, que partiu na segunda-feira de Lisboa com destino a Maputo, divergiu para a cidade sul-africana de Durban, devido ao mau tempo.

Um dos passageiros a bordo do aparelho adiantou, esta terça-feira, em entrevista à Renascença, que os passageiros ficaram retidos durante mais de 5 horas no interior do avião, já depois da aterragem no aeroporto, no leste da África do Sul.

A chegada a Maputo estava prevista para as 06h43, hora local (menos uma hora em Portugal continental), desta terça-feira, mas o voo, que terá partido com um atraso de 40 minutos de Lisboa, chegou a Durban às 8h35.

Depois de uma espera de 5h30 no interior do aparelho, sem que lhes fosse assegurada alimentação, seguiu-se um novo intervalo de 3 horas, durante o qual aguardaram pelo autocarro que os levou ao hotel Southern Sun Elangeni & Maharani.

A mesma fonte, que prefere não ser identificada, garante que um representante da TAP terá pedido aos passageiros que partilhassem quarto com desconhecidos que viajavam no mesmo voo, apesar do hotel ter disponibilidade para acomodar todos os passageiros em quartos individuais.

Alguns passageiros terão aceite a proposta, mas vários recusaram e aguardam reembolso da companhia aérea.

Questionada pela Renascença, a TAP apenas confirma a divergência do voo e nada adianta quanto às acusações apresentadas por este passageiro ou face à possibilidade de reembolso.

O voo que faz a ligação de Lisboa a Maputo tem uma duração aproximada de 10h30. Fonte da companhia aérea portuguesa adiantou que os passageiros lesados seguirão viagem para a capital moçambicana durante o dia de amanhã, sem avançar uma hora certa.