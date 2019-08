Criança atropelada na Figueira da Foz está com prognóstico reservado

A criança de 12 anos que na segunda-feira sofreu ferimentos graves num atropelamento na Figueira da Foz, no qual morreram duas pessoas, encontra-se internada com prognóstico reservado no Hospital Pediátrico de Coimbra.

Fonte do gabinete de comunicação do Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra (CHUC) disse à agência Lusa que a jovem se encontra internada na Unidade de Cuidados Intensivos do Hospital Pediátrico "ventilada e com prognóstico reservado".

Um atropelamento rodoviário que ocorreu na noite de segunda-feira em Pedros, na Figueira da Foz, causou dois mortos e dois feridos, disseram à Lusa fontes do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Coimbra e a GNR.

"Três pessoas foram atropeladas na Estrada Nacional 109 em Pedros, freguesia do Bom Sucesso, Figueira da Foz. Temos a registar duas vítimas mortais, um homem, de 48 anos, e uma mulher, de 19 anos, e uma jovem de 12 anos que sofreu ferimentos graves e foi transportada para o Hospital Pediátrico de Coimbra", disse à Lusa fonte do CDOS.

Segundo a mesma fonte, o condutor da viatura foi transportado ao Hospital da Figueira da Foz, com ferimentos ligeiros.