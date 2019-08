Segunda morte em Espanha devido ao surto de listeriose

Uma mulher de 74 anos morreu ao início da tarde desta terça-feira, num hospital de Sevilha, como consequência do surto de listeriose que tem afetado Espanha. A notícia é avançada pela Secretaria de Saúde do Governo regional da Andaluzia.

Trata-se do segundo óbito relacionado com esta infeção bacteriana, depois de outra mulher, de 90 anos, ter falecido na semana passada. De acordo com o comunicado, a paciente que morreu esta terça-feira tinha outros problemas de saúde e fazia parte do grupo de risco.

O surto já afetou mais de 200 pessoas em toda a Espanha, sendo 196 originárias da Andaluzia. As autoridades investigam ainda a possibilidade de que uma terceira morte – de um homem de 74 anos, com um cancro do pâncreas em fase terminal – tenha sido também causada pelo surto.

Há ainda a somar a estes casos o aborto de uma mulher a 1 de agosto, ainda antes de ter sido decretado o alerta sanitário, e de um outro aborto no dia seguinte, que está a ser investigado.

Segundo José Miguel Cisneros, porta-voz do grupo de acompanhamento desta situação, a intensidade do surto está a diminuir, tendo-se registado apenas três novos casos na segunda-feira. Há 68 doentes hospitalizados (menos 15 do que na véspera), sendo 26 deles mulheres grávidas.

A empresa onde foi produzida a carne que originou este surto é a Magrudis, localizada em Sevilha, e já veio assegurar que tinha um protocolo diário de limpeza e higiene.