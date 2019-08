Caos no aeroporto de Munique. Jovem abre a porta errada e obriga ao cancelamento de 190 voos

27 ago, 2019 - 20:21 • Joana Gonçalves

O jovem de 21anos abriu por engano uma porta de emergência do terminal 2 do aeroporto, obrigando à evacuação do edifício. A companhia aérea Lufthansa foi a mais afetada, com mais de 100 voos cancelados.