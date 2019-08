Sharapova entretém Serena Williams durante uma hora

Serena Williams não sentiu grandes dificuldades para eliminar Maria Sharapova na 1.ª ronda do Open dos Estados Unidos. O duelo entre duas antigas líderes do "ranking" WTA foi muito desequilibrado e a norte-americana, número oito do mundo, tratou do assunto em 59 minutos, com um triunfo convincente, por duplo 6-1, sobre a russa, que ocupa a posição 87.

Na 2.ª ronda, Serena vai jogar com Catherine McNally, norte-americana de apenas 17 anos. Na ronda inaugural, McNally (121) eliminou a suíça Timea Bacsinszky (89), por 6-4 e 6-1. Williams ainda procura a primeira vitória num torneio, depois de ter regressado à competição, após ter sido mãe.

O primeiro dia de competição em Nova Iorque ficou ainda marcado pela vitória de Ashleigh Barty. A número dois mundial, no entanto, não se livrou de um grande susto provocado por Zarina Diyas. A tenista do Cazaquistão, que ocupa a posição 80 do "ranking", venceu o primeiro set por 6-1. Barty, que este ano já venceu Roland Garros, emendou o resultdo nos sets seguintes, vencendo por 6-3 e 6-2.

Na próxima ronda joga com a norte-americana Lauren Davis (73).