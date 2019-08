João Sousa está fora do US Open, após perder contra o australiano Jordan Thompson na primeira ronda do torneio.

O número um português e 44º do "ranking" mundial, perdeu por 3-0 frente ao australiano, 55º, pelos parciais de 6-3, 6-2 e 6-4, numa partida que durou 2h07m.

Na próxima ronda, Thompson mede forças com Matteo Berrettini, atual 20º da hierarquia mundial de ténis.