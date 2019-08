Rio quer "murro na mesa" para reformar sistema político

O presidente do PSD defendeu, esta terça-feira, que é preciso dar "um murro na mesa" para reformar o sistema político, defendendo círculos eleitorais mais pequenos nas legislativas e a redução do número de deputados em função dos votos em branco.

"Muitas outras coisas no sistema político podem ser ajustadas. O regime tem 45 anos e nestes anos cansou. Ou damos todos um murro na mesa ou o descrédito será cada vez maior”, defendeu Rui Rio numa conferência de imprensa, na sede do partido, no Porto.

“Inovar, adaptar os partidos ao século XXI, alterar o sistema político, voltar a conciliar as pessoas com os partidos é absolutamente vital para a democracia", sublinhou Rio.

Limitar o número de mandatos dos deputados na Assembleia da República, uniformizar para cinco anos a duração dos mandatos autárquicos, legislativos e presidenciais, e implementar "regras obrigatórias de transparência e rigor nos partidos" são outras das "linhas fundamentais para o sistema político que foram hoje apresentadas pelo líder do PSD e que vão integrar o programa eleitoral do partido às eleições legislativas de 06 de outubro.