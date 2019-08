Explicador. Partidos podem gastar o que querem na campanha?

27 ago, 2019 - 07:02 • Eunice Lourenço

Para além de entregarem as listas de candidatos a deputados, os partidos também têm de entregar os orçamentos para as campanhas. O prazo para essa entrega acabou e esta terça-feira são disponibilizados no site do Tribunal Constitucional.