Carlos César acusa Rio de "demagogia" na proposta para redução do número de deputados

Carlos César ataca com unhas e dentes o "murro na mesa" de Rui Rio para reformar o sistema político, num post no Facebook. O líder do PSD defende círculos eleitorais mais pequenos nas legislativas e a redução do número de deputados em função dos votos em branco, mas para o líder parlamentar do PS trata-se de “demagogia” de uma “proposta velhinha”.

“Diminuiria a representatividade dos pequenos partidos, prejudicando o pluralismo do Parlamento, dificultaria a representação dos territórios do interior, que seriam penalizados no preciso momento em que têm de ser valorizados, e baixaria a capacidade de realizar com qualidade o trabalho parlamentar, cuja exigência tem aumentado ao longo dos anos”, escreve o socialista, que sublinha que a reforma de Rio “desvaloriza as instituições e os titulares de cargos”.

Segundo Carlos César, as prioridade do PS para o sistema eleitoral, na próxima legislatura, será a introdução dos círculos uninominais – em que apenas um deputado seria eleito, privilegiando-se assim a proximidade com o eleitor –, “sem prejuízo da adoção de mecanismos que garantam a proporcionalidade da representação partidária”.

Por isso, César acusa Rio de “intransigência”: “É de lamentar que ao invés de procurar consensos, a partir, por exemplo, da proposta do PS de círculos uninominais de candidatura que asseguram mais proximidade sem prejudicar a proporcionalidade do sistema, o PSD insista na intransigência que não dá frutos alguns”.