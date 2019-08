Ricardo Nunes operado com sucesso

Ricardo Nunes foi operado, na manhã desta terça-feira, no IPO do Porto, dez dias depois de lhe ter sido diagnosticado um"grave problema oncológico", como anunciou o Desportivo de Chaves.

A operação correu bem e Ricardo inicia agora um programa de tratamento para lutar contra uma doença que lhe colocou a carreira em suspenso. O Chaves manteve a inscrição do guarda-redes, de 37 anos, na Liga e a expectativa é que o seu capitão regresse o mais rápido possível.

O jogador revelou tudo aos seus companheiros, equipa técnica e dirigentes do Chaves, no balneário, antes do jogo com o Mafra, a contar para a 2.ª jornada da II Liga. Ricardo estava convocado e iria ser titular numa partida que os transmontanos venceram, por 2-1.

O guarda-redes cumpre a quarta temporada no Chaves. Varzim, Académica, Leiria, FC Porto e Vitória de Setúbal são os outros clubes que já representou na carreira.