O azar de Chiquinho

A lesão de Chiquinho, mais grave do que o inicialmente previsto, está em destaque nos jornais desportivos. "A outra derrota no clássico", escreve "A Bola". "Chiquinho só em 2020", titula o "Record".

O jornal "O Jogo" faz manchete com estatística: "O melhor FC Porto do século na Luz". Portistas remataram 11 vezes, encarnados apenas cinco. A maior diferença de sempre na nova Luz. Benfica nunca tinha terminado um clássico sem qualquer remate enquadrado com a baliza.

O mercado de transferências fecha na segunda-feira e o Benfica, de acordo com "O Jogo", oferece sete milhões de euros ao São Paulo, por Morato. O "Record" conta que o Nice está na frente por Zivkovic.

Dost sai para o Eintracht Frankfurt e o Saint-Étienne quer Jovane por empréstimo.