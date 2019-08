Italiano apita Braga em Moscovo. Bósnio em Guimarães

A UEFA escolheu Davide Massa para apitar o Spartak Moscovo-Braga e o bósnio Irfan Peljto para o Vitória de Guimarães-Steaua de Bucareste. Os jogos contam para a 2.ª mão do "play-off" da Liga Europa e realizam-se na quinta-feira.

Os bracarenses partem para a Rússia com uma vantagem de 1-0, conquistada na Pedreira. O jogo começa às 18h15. O Vitória recebe o Steaua às 20h00, depois do empate a zero na Roménia.