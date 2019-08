FC Porto e Benfica multados após o clássico

FC Porto e Benfica foram multados em 408 euros pelo Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol, na sequência do clássico de sábado, no Estádio da Luz.

As águias foram multadas por atrasar a hora de início da partida, "devido à demora na remoção dos mecanismos de lançamento de pirotecnia utilizados na coreografia pré-jogo, por parte da equipa de ativações publicitárias do SL Benfica SAD".

Já o FC Porto foi multado pelo atraso no início da segunda parte. A partida recomeçou quatro minutos depois do previsto, "em virtude da presença tardia no retângulo de jogo da equipa visitante".