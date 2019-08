Benfica bate Vitória de Guimarães nos sub-23

O Benfica deu a volta ao marcador no jogo com o Vitória de Guimarães, a contar para a 4.ª jornada da Liga Revelação, o campeonato sub-23. Os minhotos chegaram ao intervalo a vencer, por 2-0, com golos de Agostinho Mané e Paulinho.

Os encarnados, a jogar em casa, no Seixal, reagiram no segundo tempo, com Jair Tavares a marcar o primeiro aos 62 minutos. Bruno Rafael, na própria baliza, Luís Lopes e o húngero Kevin Csoboth fizeram os outros golos.

O Benfica, com este triunfo, ascende à liderança partilhada com o Sporting, que tem menos um jogo, com nove pontos. O Vitória continua com dois pontos.