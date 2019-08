Uribe, Luis Díaz e Borja nos convocados da seleção da Colômbia

Luis Díaz, Matheus Uribe e Cristán Borja figuram entre os convocados da seleção da Colômbia, revelados esta quarta-feira nas redes sociais da federação do país.

Carlos Queiroz não abdica da nova dupla do FC Porto, que estão em destaque no arranque da temporada, nem do lateral-esquerdo do Sporting.

Dos três jogadores convocados a jogar no campeonato nacional, Uribe é o jogador com mais experiência na seleção, com 21 internacionalizações, e presença no Campeonato do Mundo 2018, na Rússia.

Borja e Luis Diáz são caras novas na seleção. O lateral tem apenas quatro jogos disputados, enquanto que o extremo dos dragões leva oito jogos disputados, e um golo marcado.

A seleção da Colômbia defronta o Brasil e Venezuela, jogos particulares, nos próximos dias 7 e 11 de setembro, respetivamente.