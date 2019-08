Stekelenburg alternativa a Navas no Real Madrid

Marten Stekelenburg está nos planos do Real Madrid. De acordo com o "Daily Mail", o guarda-redes holandês, de 36 anos, é o nome pretendido pelos espanhóis para suceder a Keylor Navas, caso se conclua a transferência do costa-riquenho para o Paris Saint-Germain.

Stekelenburg é suplente de Pickford do Everton, treinado por Marco Silva, e se rumar a Madrid será para ter papel semelhante, como alternativa a Courtois.



O internacional holandês cumpre a quarta temporada no Everton, depois de passagens por Southampton, Mónaco, Fulham, Roma e Ajax.