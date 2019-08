Stade Reims contrata promessas na Áustria e na Suíça

O Stade Reims mantém a estratégia de aposta no reforço do plantel com jovens promessas e anunciou, esta terça-feira, as contratações do central austríaco Dario Maresic, de 19 anos, ao Sturm Graz, e do avançado suíço Dereck Kutesa, de 21, ao St. Gallen.

Maresic jogava no Sturm Graz desde os 17 anos e nas duas últimas épocas fez 72 jogos pelo clube, quinto classificado do último campeonato da Áustria. De acordo com a imprensa francesa, o Reims paga três milhões de euros pelo central.

Depois de passagens por Servette, Basileia e Lucerna, Dereck Kutesa, que tem ascendência angolana, afirmou-se no St. Gallen, na temporada passada. O clube foi sexto classificado na liga suíça. O extremo fez 39 jogos e marcou quatro golos. Não é conhecido o valor pago pelos franceses.

Na época passada, o Stade Reims fez uma incursão pelo mercado português e contratou o lateral-esquerdo Konan, ao Vitória de Guimarães, e Moreto Cassamá ao FC Porto.