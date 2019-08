Neymar pode mesmo regressar ao Barcelona. "Acordo está mais próximo"

Javier Bordas, diretor do Barcelona, admite que "está cada vez mais perto" um acordo com o Paris Saint-Germain para a contratação de Neymar. Em declarações à chegada à Catalunha, após ter viajado até Paris para negociar o regresso do brasileiro, o diretor não esconde que as negociações estão a decorrer, mas ainda sem acordo.

"Ainda não temos acordo, estamos a negociar, mas estamos mais perto", disse.

Segundo a imprensa espanhola, o Barcelona fez-se representar em Paris com Óscar Grau, Javier Bordas, Eric Abidal e André Cury para negociar a transferência de Neymar. O clube catalão terá proposto 170 milhões de euros, pagos em duas prestações, sendo que Dembelé também pode ser integrado no negócio.

Neymar, de 27 anos, apontou 105 golos em 186 jogos disputados com a camisola do Barcelona, entre 2013 e 2017, antes de assinar pelo PSG a troco de 220 milhões. Este verão, fez saber à direção do clube parisiense a vontade de deixar o emblema.