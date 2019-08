Lyon perde no jogo 300 de Anthony Lopes

O Lyon perdeu, esta terça-feira, em casa do Montepellier, por 1-0, no jogo 300 de Anthony Lopes no clube francês.

O guarda-redes internacional português está no último ano de contrato, o que não impediu o clube de assinalar o marco nas redes sociais. Anthony Lopes foi formado no Lyon e está na equipa principal desde 2012.

O Montpellier falhou uma grande penalidade, aos 37 minutos, por Delort. Pouco depois, Souquet fez o único golo da partida, aos 42 minutos, de fora da área, sem possibilidade de defesa para Anthony Lopes.

Já na segunda parte, Youssouf Kone foi expulso aos 51 minutos, o que dificultou a missão da equipa de Sylvinho. No Montpellier, Pedro Mendes foi titular e somou os 90 minutos.