Lokomotiv anuncia João Mário com pompa e circunstância

O Lokomotiv de Moscovo anunciou a contratação de João Mário, esta quarta-feira, num evento público junto ao estádio do clube.

O internacional português assinou o contrato com o clube russo, em direto, numa "livestream" transmitida no YouTube, entregou autógrados e tirou fotografias com as centenas de adeptos que marcaram presença.

Em comunicado, o Lokomotiv anunciou que contratou o médio por empréstimo do Inter de Milão, e reserva uma opção de compra futura, que deverá rondar os 18 milhões de euros, segundo a imprensa internacional.

Em declarações reproduzidas no site do clube, João Mário mostrou-se feliz pelo novo desafio, reconhece que conversou com o novo colega de equipa Éder, e admite que jogar na Liga dos Campeões foi importante na sua decisão.

"Estou muito feliz por estar aqui. Sei que é um grande clube. Falei com o Manuel Fernandes e o Éder sobre o Lokomotiv quando jogámos juntos na seleção. Falei agora recentemente com o Éder, e falou-me da boa equipa e do fantástico ambiente. Jogar na Liga dos Campeões também foi um fator importante", explica.

João Mário esteve associado a um regresso ao Sporting, assim como o RB Leipzig e Leverkusen. O médio deixou o Sporting em 2016, rumo ao Inter de Milão, mas não conseguiu singrar na formação italiana. Em 2017/18, foi emprestado ao West Ham, durante a segunda metade da temporada, e fez 22 partidas na última época.