Jorge Jesus é o treinador da jornada do Brasileirão, após vitória do Flamengo, por 3-0, em casa do Ceará.

A vitória do "Fla" valeu a subida à liderança do campeonato, e Jesus recebeu a distinção, numa votação por partes dos adeptos.

Para alem de Jorge Jesus, o Flamengo tem ainda quatro jogadores no "onze" da jornada: Arrascaeta, Renê, Pablo Mari e Piris da Motta