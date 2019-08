Cabaye assina pelo Saint-Étienne

O Saint-Étienne anunciou a contratação de Yohan Cabaye, num contrato válido por uma temporada.

O médio-ofensivo de 33 anos, internacional francês, está de regresso ao futebol francês, após ter representado o Paris Saint-Germain entre 2014 e 2015.

Cabaye foi formado no Lille, antes de rumar ao Newcastle, em 2011, onde voltou a mostrar serviço. Após fracassar no regresso a França, no PSG, rumou ao Crystal Palace, onde disputou mais três épocas. Na última temporada, esteve no Al-Nasr, dos Emirados Árabes Unidos.