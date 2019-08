Adepto do Schalke 04 processa árbitros por penáltis não assinalados

Um adepto do Schalke 04 decidiu recorrer à justiça após ver a sua equipa derrotada por 3-0 pelo Bayern Munique. O homem apresentou uma queixa por fraude contra o árbitro Marco Fritz e o responsável pelo videoárbitro (VAR), Bastian Danker, por não terem assinalado dois alegados penáltis durante a partida.

A polícia de Gelsenkirchen confirmou ter recebido a denúncia estar a investigar os factos. No entanto, o caso não parece ter sido levado muito a sério pelas autoridades. Questionada por um utilizador do Twitter se seria possível apresentar queixa também sobre o jogo entre o Shalke e o VfB Stuttgart, a polícia da Renânia do Norte-Vestfália brincou: “podem sempre contactar-nos. Podemos também fornecer lenços se as últimas lágrimas ainda não tiverem secado”.

Também o Shalke 04 respondeu à publicação da polícia alemã, na sua conta oficial no Twitter. “Perguntámos internamente. Isto não veio de nenhum de nós… palavra de honra”. Ainda assim, a equipa alemã ressalvou: “o resultado da investigação seria de grande interesse para nós, cara polícia de Gelsenkirchen!”

“Possivelmente útil: temos testemunhas que estavam na cena do crime no momento”, brincou o clube.