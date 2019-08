Acordo fechado. Alexis Sánchez vai ser reforço do Inter de Milão

Alexis Sánchez estará próximo de ser reforço do Inter de Milão. De acordo com a "Sky Sports Itália", o extremo chileno vai ser cedido pelo Manchester United por uma temporada, com opção de compra.

O extremo não vingou nos "red devils", em uma temporada e meia, tendo marcado apenas cinco golos em 55 jogos disputados. Chegará a Milão na quarta-feira para finalizar a mudança.

Alexis foi desejo expresso de Antonio Conte, novo treinador do Inter, e com carta livre para escolher reforços de peso, depois de também ter investido cerca de 80 milhões em Lukaku.

Será o regresso do internacional chileno de 30 anos ao futebol italiano, depois de três épocas na Udinese, entre 2008 e 2011, que o catapultaram para o Barcelona, onde passou mais três épocas, antes de ser transferido para o Arsenal.