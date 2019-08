Quim Machado acredita que Jota pode fazer de Chiquinho

Operação relâmpago no mercado ou oportunidade para Jota no Benfica. Ambas as perspetivas são válidas, em face da lesão que afasta Chiquinho dos relvados nos próximos quatro meses.

Suplente utilizado em todos os jogos esta época, o médio ofensivo, de 24 anos, estava a afirmar-se como segundo avançado no Benfica, como alternativa a Raúl de Tomás. Foi após substituir o avançado contratado ao Real Madrid, que Chiquinho se lesionou durante o clássico com o FC Porto.

Quim Machado, treinador que trabalhou com Chiquinho na Académica, não descarta a possibilidade de o "scouting" do Benfica já estar no terreno para propor a Bruno Lage alternativas, embora Jota seja a solução natural para acudir a esta baixa de última hora no plantel encarnado.

"O Benfica fez sempre golos após entrada em campo do Chiquinho. O único jogador que, agora, pode fazer isso é o Jota, um miúdo com um talento enorme. Mas o Bruno Lage saberá melhor do que eu. O Jota tem capacidade de criar confusão nos adversários, permite linhas de passe diferentes do que aquilo que dão o Raúl de Tomás e o Seferovic. O Benfica terá de pensar seriamente se não tem de ir buscar um avançado diferente dos que tem no plantel, neste momento", referiu em entrevista a Bola Branca.

Chiquinho com mentalidade forte

Chiquinho já prometeu que regressará mais forte que nunca quando estiver recuperado da desinserção no tendão adutor. Quim Machado, por conhecer bem o jogador, acredita que apesar da lesão ter surgido na pior altura, Chiquinho irá reagir bem.

"Por aquilo que conheço depois de trabalhar com ele, é um miúdo com uma mentalidade forte e, certamente, vai recuperar bem. A altura não foi a melhor para ele porque, provavelmente, ia ter oportunidades mas um jogador que fez o que fez no Moreirense e que estava a um bom nível antes da lesão, mostra a sua força mental e vai regressar forte", considerou.

Quim Machado está sem clube desde que saiu do Arouca mas espera regressar em breve ao ativo.

"Por agora estou parado, estou a ver se é possível fazer um estágio na Alemanha e à espera de um projeto para regressar com força. Já se sabe que os treinadores vivem de resultados e é importante evoluir, ganhar e pretendo um projeto que me permita demonstrar as minhas qualidades", concluiu.