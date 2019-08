Morato vinha já para o Benfica. "Só falta o São Paulo bater o martelo"

Pai do jovem central de 18 anos revela entusiasmo do filho com possibilidade de rumar à Luz e, a menos de uma semana do fecho do mercado, coloca pressão no São Paulo para acelerar processo. Morato pretende ser "ídolo" na Luz, caso se confirme a transferência.

A menos de uma semana do fecho do mercado de transferências de verão, o pai de Morato é claro relativamente ao "dossier" Benfica. Pelo filho, defesa-central, há vontade de embarcar já rumo a Lisboa para assinar pelos campeões nacionais. Mas a faca e o queijo estão, nesta altura, nas mãos do São Paulo. Em declarações a Bola Branca, Tiago Almeida não esconde o entusiasmo do filho - que continua a chamar pelo nome próprio, Felipe, apesar da alcunha Morato - com a forte perspetiva de poder representar um "grande clube" como o Benfica. Apesar de ainda não ter sido notificado oficialmente da alegada proposta concreta das águias, a rondar os sete milhões de euros, o progenitor de Morato não divaga quanto ao assunto. "É lógico que o Felipe gostaria de ir para o Benfica, é um grande clube. Caso fechem o acordo, ele aceitaria de bom grado. Mas não depende só dele. Na verdade, depende 100% do São Paulo. Basta o São Paulo bater o martelo. Pela vontade do meu filho, ia já para o Benfica. O São Paulo é o detentor do passe. Depende do São Paulo e, depois, de nos sentarmos e conversar", explica Tiago Almeida.

Vontade não levará Morato a forçar saída do "tricolor" Morato, de 18 anos, tem contrato com o São Paulo até ao final do ano civil de 2023. E à boa lógica segundo a qual "os contratos são para se cumprir", o pai do jovem central assegura que não há obsessão pela saída do Murumbi. Por isso, ninguém forçará uma transferência para a Luz. "O Felipe tem contrato com o São Paulo. Ele trabalha, hoje, para o São Paulo. Vamos fazer o que for bom para o São Paulo e que, em contrapartida, seja bom para o jogador. A partir daí, acredito que haja negócio. Mas vamos esperar e ver se o São Paulo aceita ou não a proposta e como foi feita a proposta, temos de entender isso melhor", afiança.